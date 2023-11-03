Киев получил 54 пожарных автомобиля от европейских партнеров и благотворителей, - Кличко

"Передали столичным спасателям еще 3 новых самих современных пожарных автомобиля, которые на днях Киев получил в качестве помощи от наших международных партнеров. И уже на следующей неделе машины заступают на боевое дежурство в пожарных частях столицы. Передал пожарные Киеву немецкий город-побратим Лейпциг, профинансировало Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии. А произвели в кратчайшие сроки польские партнеры", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что спасатели получили 3 машины Renault с колесной формулой 4х4 и современными системами пожаротушения. Кличко поблагодарил международных партнеров за поддержку, которая позволит оперативно и эффективно реагировать на вызовы и чрезвычайные ситуации.

"Напомню, с начала широкомасштабной войны Киев привлек и получил в качестве помощи от европейских партнеров и благотворителей в общей сложности 54 пожарных авто, 47 современных "скорых" и 82 городских автобуса", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что Киев передаст более 2,6 тысячи тонн горюче-смазочных материалов силам обороны и безопасности Украины. В частности, ВСУ, Нацгвардии, СБУ, МВД, Госпогранслужбе и ГСЧС.

Также сообщалось, что 26 октября на внеочередной сессии Киевсовета столица еще на 1,5 млрд грн увеличила помощь военным.