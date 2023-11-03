RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Киев получил 54 пожарных автомобиля от европейских партнеров и благотворителей, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Мэр Киева Виталий Кличко передал спасателям еще 3 современных пожарных автомобиля. С начала широкомасштабного вторжения украинская столица получила уже 54 пожарных машины от европейских партнеров и благотворителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Теlegram-канал.

"Передали столичным спасателям еще 3 новых самих современных пожарных автомобиля, которые на днях Киев получил в качестве помощи от наших международных партнеров. И уже на следующей неделе машины заступают на боевое дежурство в пожарных частях столицы. Передал пожарные Киеву немецкий город-побратим Лейпциг, профинансировало Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии. А произвели в кратчайшие сроки польские партнеры", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что спасатели получили 3 машины Renault с колесной формулой 4х4 и современными системами пожаротушения. Кличко поблагодарил международных партнеров за поддержку, которая позволит оперативно и эффективно реагировать на вызовы и чрезвычайные ситуации.

"Напомню, с начала широкомасштабной войны Киев привлек и получил в качестве помощи от европейских партнеров и благотворителей в общей сложности 54 пожарных авто, 47 современных "скорых" и 82 городских автобуса", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что Киев передаст более 2,6 тысячи тонн горюче-смазочных материалов силам обороны и безопасности Украины. В частности, ВСУ, Нацгвардии, СБУ, МВД, Госпогранслужбе и ГСЧС.

Также сообщалось, что 26 октября на внеочередной сессии Киевсовета столица еще на 1,5 млрд грн увеличила помощь военным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВиталий Кличко