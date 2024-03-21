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Киев объявит новый аукцион на аренду Житнего рынка с максимальным сроком подачи заявок, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Киев объявит новый аукцион на аренду помещения Житнего рынка, являющегося коммунальной собственностью. При этом условие сохранения функционала останется, но будет установлен максимальный срок для подачи заявок - 25 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталий Кличко.

"О решении о сдаче в аренду помещения Житнего рынка, которое является коммунальной собственностью. Срок подачи заявлений на аукцион, который во время военного состояния законодательство устанавливает от 5 дней, город продлит. И сейчас законной процедурой объявим о новых торгах, к которым потенциальные инвесторы будут иметь. максимальный по закону срок - 25 дней до открытого аукциона", - заявил Кличко.

Мэр также подчеркнул, что по условиям торга арендатор не имеет права прекращать работу рынка.

"Подчеркну: условием аренды является сохранение функционала и продолжение работы рынка. В требованиях к арендатору - реконструкция крытого здания, в том числе и его крыши, ремонт инженерных коммуникаций", - отметил Кличко.

Ранее СМИ сообщали, что 18 марта на сайте Национальной электронной биржи было размещено объявление поиска арендатора помещения Житнего рынка. Аукцион должен был состояться 25 марта.

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КиевВиталий Кличко