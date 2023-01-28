Киев может затопить? Синоптики сделали заявление из-за информации в соцсетях

"Уверяем, пока для Киева нет угрозы негативных последствий и затопления", - говорится в сообщении.

Специалисты, гидрологи, ситуацию контролируют, а в случае изменения - будут выпущены соответствующие предупреждения.

Как сообщалось, в феврале средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Это на 1,5-2 градусов выше нормы.

Напомним, среднемесячная температура декабря 2022 года в Киеве составила 0,7 градусов мороза, что выше климатической нормы на 1,1 градусов.