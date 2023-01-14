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Киев и не только. С востока распространяется третья масштабная тревога за день

Фото: с востока распространяется третья масштабная тревога за день (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине в субботу, 14 января, по Украине объявили третью воздушную тревогу. Она охватила Киев и больше 10 областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог.

В частности, в Киевской области предупреждают об угрозе ракетных обстрелов.

"Не игнорируйте воздушную тревогу. Находитесь в укрытиях и безопасных местах", - написал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о первых ракетах над Украиной.

"ПВО открыло счет. Верим в ВСУ. Находимся в укрытиях", - попросил он.

Отметим, в нескольких областях снова объявили начиная с 13.51. А именно: Донецкая, Сумская, Харьковская, Херсонская, Запорожская, Полтавская, Днепропетровская, Николаевская.

Позже добавились Киев, Винницкая, Черкасская, Киевская, Кировоградская, Черниговская, Одесская области

Начиная с 14.40 воздушная тревога объявлена в Житомирской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Волынской, Черновицкой, Ровенской областях.

По данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, есть угроза ракетного удара. "Обязательно перейдите в укрытие или помещение, где действует правило "двух стен". Как только угроза пройдет, сообщу. Не игнорируйте уведомление о воздушной тревоге", - добавил он.

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