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Киев и Лондон усиливают оборонное сотрудничество: Зеленский объявил ключевые приоритеты

Понедельник 23 июня 2025 19:05
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Киев и Лондон усиливают оборонное сотрудничество: Зеленский объявил ключевые приоритеты Фото: президент Владимир Зеленский и премьер Великобритании Кир Стармер (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский начал встречу с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они обсудят сотрудничество Киева и Лондона.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский написал в Telegram.

"Прежде всего благодарен за поддержку и солидарность Британии с Украиной и помощь в защите жизни. Благодаря нашему сотрудничеству тысячи жизней наших людей спасены от российских ударов. Сегодня именно в этом главная цель. Сохранить как можно больше жизней. Остановить российский террор. Заставить Россию думать о мире, а не о расширении войны. Абсолютно четкие задачи", - написал Зеленский.

По словам президента, сейчас будет привлечено максимум политической и дипломатической координации. Речь в частности о развитии совместных оборонных проектов и производства оружия.

Будут увеличены инвестиции в производство и развитие оборонного взаимодействия.

"Третье - санкции против России за войну, которые будут реально делать невозможным масштабирование российского производства оружия. В частности, мы передадим нашим партнерам перечень российских предприятий, которые задействованы в производстве "Орешника" и других средств, которые россияне используют для террора", - заявил президент.

Он отметил, что все компании и физические лица, которые задействованы в этом должны быть заблокированы как минимум в ключевых юрисдикциях мира. Однако сейчас большинство компаний, участвующих в производстве "Орешника", не под санкциями.

"Мы это исправим. Взаимодействие с российскими производителями оружия - это преступление против мира. Именно так и стоит это трактовать. Спасибо всем, кто помогает снижать российский оборонный потенциал", - подчеркнул Зеленский.

Визит Зеленского в Британию

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский посетил Британию с визитом сегодня, 23 июня.

Во время визита он встретился с королем Чарльзом III. Анонсировалась его встреча со Стармером и спикерами обеих палат парламента Линдси Гойлом и лордом Джоном Макфолом.

Также ожидается, что Зеленский встретится с украинскими защитниками, которые проходят обучение в Британии.

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