Киев, Харьков и не только. РФ атакует Украину дронами и ракетами: что известно

В ночь на 24 апреля Россия массированно атакует Украину дронами и ракетами. Взрывы раздавались по меньшей мере в Киеве и Харькове.
РБК-Украина собрало основу информацию, что известно по состоянию на сейчас.
Начиная с вечера 23 апреля в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу, поскольку в воздушном пространстве страны были зафиксированы дроны.
С наступлением новых суток, воздушную тревогу объявили по всей Украине. В частности, в Украину залетали новые группы "Шахедов", а с юга враг запустил крылатые ракеты типа "Калибр". Кроме того, россияне запустили баллистику.
После этого по меньшей мере в Киеве и Харькове раздавались мощные звуки взрывов. Зафиксированы прилеты и не только. Подробнее далее.
Примерно в 00:01 мэр Киева Виталий Кличко написал, что в столице работает ПВО по вражеским беспилотникам. Впоследствии стало известно, что на столицу летят крылатые ракеты и баллистика.
После взрывов стало известно, что в нескольких регионах столицы были зафиксированы падения обломков, возгорание зданий и авто.
По состоянию на 01:33 было известно Кличко сообщил о последствиях атаки РФ следующее:
Через несколько минут он проинформировал, что в Святошинском районе медики госпитализировали трехлетнего ребенка. Кроме того, в нежилых помещениях в Шевченковском и Святошинском районах зафиксированы пожары.
Примерно в 01:05 стало известно, что в направлении Харькова летят ракеты. В частности, баллистика по востоку. Через несколько минут мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что город был атакован ракетами. Примерно через 20 минут раздались повторные взрывы.
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