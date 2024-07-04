Киев готовится к зиме: Кличко инициирует увеличение компенсации за генераторы до 300 тысяч грн

"Речь идет о том, чтобы сделать еще более лояльным Порядок возмещения стоимости независимых источников электрической энергии. А именно: увеличить максимальный порог компенсации (для больших домов – в несколько раз). И ввести справедливую градацию: чем больше затрат дома, тем больше предельная сумма помощи от города. Ведь большая этажность жилого дома и его площадь определяют и большую потребность в энергопотреблении.

По его словам, сегодня город компенсирует 75% стоимости оборудования, но максимальная сумма пособия – не больше 80 тысяч грн за одну единицу оборудования. Город предлагает увеличить максимально предельную сумму в зависимости от этажности дома, чтобы жильцы могли закупать более мощное оборудование.

Город, как и сейчас, будет возмещать 75% от стоимости приобретенных независимых источников электрической энергии. Но предельная сумма увеличивается: до 100 тысяч грн – для домов до 6 этажей (включительно); 200 тысяч грн – для домов от 7 до 16 этажей (включительно); 300 тысяч грн – для домов от 17 этажей, а также для домов с пристроенными, встроенными, крышными котельными. Соответствующие изменения будут внесены в решение "О некоторых вопросах подготовки жилищного фонда столицы к прохождению зимнего периода в условиях военного положения".

Виталий Кличко подчеркнул, что город будет возвращать деньги за приобретение генераторов жильцам всех многоэтажек.

"Подчеркну: усовершенствованный порядок возмещения будет касаться не только ОСМД и ЖСК. А всех многоэтажных домов столицы, где такое решение примут жильцы. Убежден, усовершенствованная программа будет работать еще эффективнее. И еще больше киевских домов станут более устойчивыми в условиях энергодефицита", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева напомнил, что сегодня в столице действуют программы для ОСМД и ЖСК, позволяющие жильцам устанавливать в доме альтернативные источники питания или разное энергоэффективное оборудование. При установке независимых источников энергии бюджет города возмещает 75% стоимости оборудования. Этот механизм работает с самого начала полномасштабного вторжения. На сегодняшний день в столице уже воплотили более 670 таких проектов.

Ранее Виталий Кличко сообщал , что Киев готовится к сложному отопительному сезону, учитывая масштабные повреждения энергетической инфраструктуры. Несмотря на ограниченность финансов город обновит 55 км наиболее изношенных участков теплосетей, отремонтирует более 150 теплоисточников, более 200 котлов и насосное оборудование. Также еще более 50 передвижных миникотельных будут расположены в столичных больницах, роддомах, на важных социальных объектах.