Киев поможет возобновить работу "Киевгорстроя", - Поворозник

Как отметил Поворозник, к проверке были привлечены независимые аудиторские компании ГП "Бейкер Тилли Украина Консалтинг", ООО "Аудиторская фирма "НХД-АУДИТ" и ООО "Эрнст энд Янг" как представитель большой четверки.

Аудиторами установлено, что ЧАО функционировало должным образом до появления внешних факторов, существенно повлиявших на результаты ее деятельности. В частности, COVID-19, полномасштабная война, фактор "Укрбуд".

Признаков действий по доведению предприятия до банкротства или сокрытию факта устойчивой финансовой несостоятельности независимые аудиторы не выявили. Не подтверждено также осуществление массовых операций со связанными лицами.

"На сегодня факторы, которые привели к такому состоянию предприятия, не изменились. Это и продолжение боевых действий, и постоянные воздушные обстрелы столицы, которые не способствуют восстановлению спроса на недвижимость в Киеве и Украине в целом. Город будет активно участвовать в восстановлении работы компании путем выкупа жилья для всех категорий граждан, которые стояли на очереди, в частности для участников боевых действий и членов их семей, для внутренне перемещенных лиц и других категорий. А также путем выкупа в коммунальную собственность объектов социальной сферы - школ и садов. К примеру, в этом году город заложил в бюджете на эти цели более 1 млрд грн", - сообщил Поворозник.

По его словам, такая поддержка города позволит компании получить оборотные средства, активизировать строительство и заинтересовать потенциальных покупателей жилья.

Также город, являющийся основным акционером "Киевгорстроя", принял решение об отстранении от должности председателя правления - президента ЧАО "Киевгорстрой" Игоря Кушнира на время проверки и создания подразделения внутреннего финансового аудита.

Также деятельность "Киевгорстроя" проверяла созданная Киевским городским советом временная контрольная комиссия, в состав которой вошли депутаты от 6 фракций.

По результатам проверки комиссия рекомендовала наблюдательному совету компании усилить контроль над финансово-экономической деятельностью и обеспечить надлежащую деятельность подразделения внутреннего финансового контроля и аудита компании.

"Одновременно город проведет работу с Кабмином в части выполнения взятых, задекларированных премьер-министром, обязательств по дофинансированию объектов незавершенного строительства компании "Укрбуд". Ведь сегодня эти объекты компания "Киевгорстрой" достраивает за свой счет. Напомню, долг составляет 2,28 млрд грн", - отметил Поворозник.

В целом по результатам проверок и работы временной контрольной комиссии можно заключить, что компания ЧАО "ХК "Киевгорстрой" сможет выполнить свои обязательства перед инвесторами, резюмировал Поворозник.

Напомним, ранее сообщалось, что по требованию мэра Киева Виталия Кличко в июле этого года состоялось совместное заседание наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя".

На нем было принято решение о проведении независимого международного аудита строительной компании и отстранении руководителя компании Игоря Кушнира от исполнения обязанностей. Деятельность компании по выполнению обязательств перед инвесторами не прекращалась.