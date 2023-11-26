Киев был близок к отключениям света из-за массированной атаки дронов, - "Укрэнерго"
Киев был близок к введению отключений света вчера, 25 ноября. В результате массированной атаки дронов были повреждены магистральные линии электропередач.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире телемарафона.
Он заявил, что вчера были повреждены несколько мощных магистральных линий электропередач в Киеве и Киевском регионе.
"Были риски, что мы введем определенные ограничения электроснабжения на период восстановительных работ, но удалось пройти день без каких-либо графиков отключений", - сказал Кудрицкий.
Он добавил, что энергетикам быстро удалось возобновить работу двух мощных магистральных линий, поэтому рисков отключений пока нет.
Массированная атака на Киев
В ночь на 25 ноября Киев пережил самую масштабную атаку "шахедов" с начала полномасштабной войны. Оккупанты выпустили по Украине 75 дронов-камикадзе. Наши силы противовоздушной обороны сбили 74 беспилотника.
В столице обломки сбитых дронов упали в нескольких районах, есть разрушения. Из-за обстрела Киева пострадали 5 человек.
Кроме того, в Киеве и Киевской области были повреждены электросети, поэтому были аварийные отключения. Без света находились сотни домов в Киеве и тысячи семей в области.
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