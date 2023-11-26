ua en ru
Вс, 26 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Киев был близок к отключениям света из-за массированной атаки дронов, - "Укрэнерго"

Киев, Воскресенье 26 ноября 2023 11:00
UA EN RU
Киев был близок к отключениям света из-за массированной атаки дронов, - "Укрэнерго" Фото: глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Киев был близок к введению отключений света вчера, 25 ноября. В результате массированной атаки дронов были повреждены магистральные линии электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире телемарафона.

Он заявил, что вчера были повреждены несколько мощных магистральных линий электропередач в Киеве и Киевском регионе.

"Были риски, что мы введем определенные ограничения электроснабжения на период восстановительных работ, но удалось пройти день без каких-либо графиков отключений", - сказал Кудрицкий.

Он добавил, что энергетикам быстро удалось возобновить работу двух мощных магистральных линий, поэтому рисков отключений пока нет.

Массированная атака на Киев

В ночь на 25 ноября Киев пережил самую масштабную атаку "шахедов" с начала полномасштабной войны. Оккупанты выпустили по Украине 75 дронов-камикадзе. Наши силы противовоздушной обороны сбили 74 беспилотника.

В столице обломки сбитых дронов упали в нескольких районах, есть разрушения. Из-за обстрела Киева пострадали 5 человек.

Кроме того, в Киеве и Киевской области были повреждены электросети, поэтому были аварийные отключения. Без света находились сотни домов в Киеве и тысячи семей в области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Укрэнерго відключеня світла Электроэнергия
NEWS
Reuters показало кадры работы ПВО в Киеве. Игнат говорит, что "претензий нет"
Reuters показало кадры работы ПВО в Киеве. Игнат говорит, что "претензий нет"
DAILY
Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах