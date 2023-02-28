"Киев-Баскет" обыграл "Политехнику" и приблизился к топ-3 баскетбольной Суперлиги

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"Политехника-Галичина" – "Киев-Баскет" – 73:84 (13:20, 22:19, 18:21, 20:24)

"Пчелы" шокировали львовян классным отрезком в дебюте (15:3). Только с гандикапом +12 киевляне чуть-чуть расслабились и позволили "Политехнике" поиграть на равных с собой. В конце концов преимущество "Киев-Баскета" по итогам стартовой четверти составило 7 пунктов.

Впрочем, вторая 10-минутка оказалась более конкурентной. Сначала столичная команда снова нарастила отрыв до тех же 12 очков. Однако с середины четверти галичане перехватили инициативу. Неплохое выступление в этом игровом периоде позволило номинальным хозяевам возобновить интригу перед большим перерывом.

В третьей четверти события развернулись по уже привычному сценарию. "Пчелы" уходят в двузначный отрыв, а затем позволяют "Политехнике" сократить отставание хотя бы до семи пунктов. А вот в финальные 10 минут киевляне ошибок уже не допускали и держали львовян на безопасном расстоянии, завершив поединок с +11.

Самым результативным в матче стал капитан "Киев-Баскета" Роман Новиков. Он набрал 19 очков, сделал 5 подборов и отдал 2 передачи. Зато форвард "Политехники-Галичины" Владлен Бережной оформил дабл-дабл – 11 пунктов, 13 подборов.

Благодаря этой победе "Киев-Баскет" подтянулся к тройке лидеров чемпионата. Процент побед киевлян теперь составляет 66,7%. Несколько лучше показатели у "Днепра" (68,4%) и одесской команды БИПА (78,9%). Другой матч игрового дня завершился победой "Черкасских Мавп" над "Старым Луцком" (85:66).