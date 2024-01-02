Киев в 2024 году будет увеличивать помощь защитникам, как и в прошлом году, - Кличко

"На следующий год мы предварительно запланировали в бюджете 1 миллиард гривен помощи армии. Но могу заверить: мы и дальше будем увеличивать помощь, несмотря на то, что у нас забрали военный НДФЛ. А это потери для бюджета столицы – около 7 миллиардов гривен. Это при том, что Киев до сих пор отдает в Госбюджет 60 процентов НДФЛ (другие города - 40 процентов). Но повторяю: мы будем делать все, чтобы эффективно помогать нашим защитникам", - заявил Виталий Кличко.

Мэр также напомнил, что в течение 2023 года помощь ВСУ увеличилась со 100 млн. до 7 миллиардов гривен.

"7 млрд гривен Киев направил на помощь нашим военным. А это - 10 процентов от бюджета столицы. Хотя поначалу сумма была запланирована гораздо меньше - 100 миллионов. Мы почти каждый день получаем запросы от наших защитников. И мы ни разу не оставили их без ответа, без помощи. Это и авто - 170 машин разного типа мы передали разным подразделениям ВСУ. Это и бронежилеты и каски, аптечки, средства связи, медицинское оборудование. Много беспилотников закупили защитники за средства громады Киева. Только на дроны из бюджета города было выделено 1 млрд 550 млн гривен. Потому что мы понимаем, что от крепости наших военных зависит наше будущее", - подчеркнул Кличко.

Мэр столицы также напомнил, что немало средств город направил и на строительство фортификационных сооружений. Но добавил, что помощь защитникам – это не только дроны и специальная техника. Это тоже и социальная составляющая.

"Город оказывает материальную помощь ветеранам и семьям героев - 800 миллионов гривен только в 2023 году. Также мы постоянно закупаем медицинское оборудование для военных госпиталей и реабилитационных центров. Выделяем средства и на приобретение квартир для семей защитников. Мы должны сделать все, чтобы позаботиться о людях, которые находятся на передовой и о семьях, которые их ждут дома. Также для материального поощрения новобранцев Киев выплачивает 30 тысяч гривен мобилизованным с 1 декабря. И будет делать это и в следующем году", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко уже второй раз встречал Новый год вместе с военными на Донбассе, куда приехал поддержать защитников и передать подарки - дроны и снаряжение.