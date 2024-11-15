В Кияновском переулке на месте старых гаражей построят противорадиационное укрытие

"На одном из ближайших заседаний Киевсовета депутатам будет предложено рассмотреть проект «Детального плана территорий по переулку Кияновскому в Шевченковском районе г. Киева», который позволит создать противорадиационное укрытие на 1650 мест и подземный паркинг на 320 автомобилей. Строительство убежища и паркинга планируется в пределах большого туристического маршрута, который ежедневно посещают тысячи человек. Недалеко находятся жилые дома, лечебные и учебные заведения, однако отсутствуют объекты укрытия противорадиационного типа", - говорится в сообщении КГГА.

Отмечается, что в условиях военного положения размещение укрытий в местах скопления людей является одним из приоритетов.

В мэрии добавляют, что территория проекта детального плана расположена в пределах Центрального исторического ареала, Центральной планировочной зоны, Государственного историко-архитектурного заповедника «Древний Киев», архитектурной и археологической охранных зон, зоны охраняемого ландшафта, археологического заповедника, территорий памятников ландшафта, истории, археологии, зон охраны отдельных памятников и комплексов.

Эта территория не относится к парковой зоне, подчеркивают в КГГА. Еще в советский период она была застроена гаражными боксами с подпорными стенами. Гаражи в основном поставлены самовольно, без проектной документации и археологических исследований. Это нарушение нормативных требований и угроза для инженерных сетей и соседних сооружений.

"Режим использования этой территории, определенный научно-проектной документацией зон охраны памятников, не предусматривает запрет на новое строительство, а лишь накладывает определенные ограничения, в частности высотные. Кроме того, предусмотрены обязательные археологические исследования перед началом строительных работ. Город будет строго соблюдать требования законодательства по охране памятников. В частности, до начала работ будут проведены археологические исследования. Кроме того, проектная документация будет направлена ​​на согласование в органы охраны культурного наследия", - сообщают в КГГА.

Также отмечается, что реализация проекта позволит сохранить существующий масштаб застройки, не будет создавать дополнительных архитектурных акцентов и доминант, которые бы нарушали традиционный характер исторической среды.