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Киевлянин избивал свою собаку во время прогулки: Полиция открыла дело

Фото: полиция открыла дело по факту жестокого обращения с собакой (freepik)
Автор: Карина Левицкая

Киевлянин во время прогулки бил и душил поводком свою собаку. Правоохранители начали уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Киева.

По данным полиции, в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение от двух прохожих о том, что в парке "Бабий Яр" мужчина издевается над собакой.

На место прибыл наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа районного управления полиции.

Что известно о правонарушении

Правоохранители установили, что мужчина шел по парку с маленькой собакой породы йоркшир-терьер и бил ее ногами, душил ремешком и тянул силой по асфальту.

Сотрудники полиции установили личность обидчика – это местный житель, 1972 года рождения. Правоохранители решили поместить животное в ветеринарную клинику, чтобы установить степень тяжести полученных травм.

Обзор ветеринара

При осмотре ветеринары обнаружили у собаки перелом ребер, перелом задней левой конечности и многочисленные ссадины. Животное осталось под наблюдением в ветеринарной клинике для дальнейшего лечения.

Что угрожает правонарушителю

"По данному факту полицейские начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с животными. Решается вопрос о донесении злоумышленнику о подозрении", - сообщили в полиции.

В случае доказывания вины подозреваемого, ему грозит лишение свободы сроком до трех лет с конфискацией животного.

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