Киевлянам разъяснили порядок начисления платежей за потребленное тепло

Как отметили в помпании, дома со счетчиками тепла платят за фактически потребленное тепло по показаниям прибора учета. В домах без счетчиков начисления за тепло производятся на основе данных о периодах отсутствия электроэнергии и подачи тепла клиентам.

"Объемы тепла, потребленного Киевом в январе, были обусловлены прежде всего температурой воздуха. Среднесуточная температура составляла -0,3°С (для сравнения - в декабре -0,7°С). Перерывы в электроснабжении существенно не повлияли на объемы потребленного тепла Киевом в январе", - говорится в сообщении.

Это объясняется тем, что из-за отсутствия электричества в течение четырех часов батареи и вода в домовом контуре охлаждаются, температура теплоносителя падает почти вдвое. После возобновления электроснабжения дом начинает стремительно "добирать" тепло, чтобы согреть внутридомовую систему до начальных параметров. Такие скачки происходят каждый раз при выключении света. Соответственно, существенной экономии по сравнению со стабильным потреблением или нет, или она минимальна.

"Почти 90% многоэтажек Киева имеют домовые счетчики тепла, которые фиксируют фактически потребленные объемы тепла. Соответственно, клиенты платят за потребленные домом гигакалории. Остальным домам, где технически невозможно установить прибор учета, стоимость отопления рассчитывается на основе тепловой нагрузки с учетом фактического количества часов поставки тепловой энергии и среднемесячной температуры наружного воздуха", - пояснили в "Киевтеплоэнерго".

Отмечается, что в условиях аварийных отключений электроэнергии из-за повреждений инфраструктуры при начислениях по теплу домам без счетчиков учитываются собственные данные о перерывах в работе теплоисточников, информация от управителей дома и ДТЭК "Киевские электросети".

Для домов с "независимой" системой отопления (с теплообменником, когда теплоноситель, подаваемый централизованно, не смешивается с теплоносителем во внутридомовой системе отопления) оплата за потребленное тепло начисляется на основе данных оператора системы распределения электроэнергии в Киеве. Таких домов в столице около 50-ти.

В компании отметили, что жильцы или управляющие таких зданий могут самостоятельно инициировать корректировку начислений, добавив к письменному обращению данные о схеме теплоснабжения и справку о количестве часов отсутствия электроэнергии.