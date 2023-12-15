ua en ru
Пт, 15 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Киевлянам будут компенсировать поездки из-за ремонта на синей ветке метро: когда начнут

Киев, Пятница 15 декабря 2023 21:17
UA EN RU
Киевлянам будут компенсировать поездки из-за ремонта на синей ветке метро: когда начнут Фото: киевлянам будут компенсировать поездки из-за ремонта на синей ветке метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве 18 декабря запускают систему компенсаций поездок в связи с ремонтом на синей ветке метро. Таким образом, жителям столицы не придется переплачивать за пересадку с метро на наземный транспорт или наоборот.

Об этом заявили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевпастранс" в Telegram.

"С понедельника, 18 декабря, заработает система компенсации поездок из-за вынужденных пересадок на станции метро "Лыбидская". Проезд будет стоить не больше 8 гривен. То есть стоимость останется такой же, как до ремонта синей ветки", - сказано в сообщении.

В департаменте привели пример, что если воспользоваться автобусом 2-М с Теремков до Лыбидской, а потом доехать в центр на метро, то одна из двух поездок вернется на карту. Даже за 2 или 3 вынужденных пересадки стоимость поездки будет фиксированная - не больше 8 гривен.

"Но время в пути не должно превышать 2 часа, чтобы компенсация сработала", - уточняют в департаменте.

Компенсация будет действовать для пластиковой или цифровой карты и QR-билетов. Карту нужно валидировать в наземном транспорте и метро во время каждой пересадки, как обычно. Поездки за вынужденные пересадки возвращаются на карту следующего дня.

Такая компенсация будет действовать на весь период ремонта синей ветки.

Что предшествовало

Напомним, ранее стало известно, что в киевском метро начало подтапливать станции синей ветки. Из-за этого движение поездов между шестью станциями прекратили, а сами станции закрыли.

Согласно прогнозам, ремонт может занять около 6 месяцев или даже больше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев метро
NEWS
Без плана на 2025 год? Сколько еще готов воевать Путин: оценка экспертов и ГУР
Без плана на 2025 год? Сколько еще готов воевать Путин: оценка экспертов и ГУР
DAILY
Валютные качели или НБУ против Минфина: кто победит в борьбе за курс и бюджет
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Валютные качели или НБУ против Минфина: кто победит в борьбе за курс и бюджет