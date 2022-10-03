Киевлян призвали снова надевать маски и держать дистанцию: где именно

Власти столицы призывают горожан быть в масках или респираторе в общественном транспорте, местах обслуживания посетителей и учебных заведениях. Предпринимателей просят обеспечить безопасную дистанцию.

"Предпринимателей просим обновить маркировку для соблюдения дистанции не менее 1,5 м между посетителями", - говорится в сообщении.

Уровень заболеваемости COVID-19 в Киеве постоянно растет. За прошедшую неделю, с 26 сентября по 2 октября, в столице выявили 2515 случаев коронавируса, госпитализированы 242 человека. К сожалению, 22 человека скончались.

"Помните, что самой надежной защитой от тяжелого течения короновирусной болезни является вакцинация", - подчеркнули в КГГА.