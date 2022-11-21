Киевлян предупредили о тумане: сколько он продержится
Фото: киевлян предупредили о тумане (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня, 21 ноября, Киев накроет туман. Жителей предупреждают о плохой видимости 200-500 м.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Синоптики сообщают, что туман в столице появится в ближайший час и удержится в первой половине дня.
Людей предупреждают о I уровне опасности (желтый).
Как сообщалось ранее, сегодня в северных и ряде центральных областей Украины выпадет мокрый снег. На остальных территориях будет дождь.
На дорогах ожидается гололед и сильные снегопады, что может привести к нарушению движения транспорта.
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