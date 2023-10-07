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Киевлян предупредили о сильных порывах ветра завтра и дали советы

Киев, Суббота 07 октября 2023 22:23
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Киевлян предупредили о сильных порывах ветра завтра и дали советы Фото: завтра в Киеве ожидаются порывы ветра (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Завтра, 8 октября, в Киеве ожидаются сильные порывы ветра. В случае несчастного случая необходимо обратиться по телефонам "горячих линий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

По данным Укргидрометцентра, завтра, 8 октября, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Специалисты рекомендуют во время сильного ветра плотно закрывать окна; убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Однако, если с вами случилось чрезвычайное происшествие стоит немедленно обратиться за помощью:

  • Если упало дерево или сломались ветви - звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 044-272-40-18.
  • Также при падении деревьев или веток можно вызвать спасателей: 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС).
  • При травмировании людей немедленно звоните 103.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в выходные, 7 и 8 октября, в Украине ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупредили о заморозках и первом снеге.

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