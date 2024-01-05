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Киевлян предупредили об ухудшении погоды до конца суток

Пятница 05 января 2024 15:25
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Киевлян предупредили об ухудшении погоды до конца суток Иллюстративное фото: киевлян предупредили об ухудшении погоды до конца суток (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В ближайшие часы и до конца суток на улицах Киева ожидается значительное ухудшение погодных условий. Водителей предупреждают об гололедице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Водителя во время вождения рекомендуют следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения, соблюдать дистанцию и отказаться от резких маневрирований;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;
  • включать габаритные огни или противотуманные фонари.

Что касается пешеходов, то им советуют быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.

В Украину надвигаются морозы до -25

Напомним, что с 7 января в Украину придет очередная волна похолодания в результате арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона на юге страны.

Поэтому украинцы предупреждают о сильных морозах, при этом в некоторых регионах столбики термометров опустятся до -25 градусов. Ненастье будет сопровождаться значительным снегом, метелью и гололедицей. Детальнее об ухудшении погоды - читайте в материале РБК-Украина.

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