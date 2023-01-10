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Какой западный танк может быть самым оптимальным для ВСУ: мнение эксперта

Фото: военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко (safe.novyny.live)
Автор: Карина Левицкая

Украина уже давно получает танки от партнеров, однако, танков западных образцов еще не было. В настоящее время украинская сторона рассчитывает на получение нескольких видов западных танков, но наиболее оптимальным для ВСУ может стать немецкий Leopard.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Коваленко напомнил, что первые танки Украина получила от Польши, это были советские танки Т-72. На днях ранее танки для Украины подготовила и Чехия, однако он подчеркнул, что "танков западного образца мы еще не получали".

"Наибольшее количество танков, которые присутствуют в Европе и которые целесообразно логистически было бы отправлять в Украину, а также в перспективе проводить их обслуживание, ремонт и снабжать боеприпасами, - это Leopard. В первую очередь Leopard 2. Какая сама модификация нам нужна? В случае я не исключаю, что поставки начнутся с А4", - заявил эксперт.

Он отметил, что сейчас Украине нужна наступательная техника именно этого типа, ведь Leopard 2 себя хорошо показали за годы использования, это надежная и высокотехнологичная боевая машина. По его словам, Leopard 2, Abrams и Challenger принимали участие во многих конфликтах, например, в Персидском заливе, Ираке и так далее. У них есть боевой опыт, согласно которому их модернизировали.

"Но есть большое "но", и это позиция правительства Германии. Если Олаф Шольц не поддержит, мы эти танки не получим ни от одной страны. Я напомню, что Испания еще в 2022 году намеревалась передать нам танки Leopard 2, но тогда Берлин заблокировал это стремление", - сказал Коваленко.

Эксперт рассказал, что сейчас наиболее современным считается Leclerc, однако, по его словам, это не тот танк, который лучше отправлять в Украину логистически и количественно, ведь их не так много, чтобы обеспечить постоянную поставку в Украину. В то время как Leopard 2 в Европе насчитывают около 2 000 единиц.

На минувшей неделе США, Франция и Германия объявили о передаче Украине бронированной техники. Больше о том какие танки может получить Украина – читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, западные СМИ сообщают, что Франция и Польша пытаются убедить Германию передать Украине танки Leopard 2.

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