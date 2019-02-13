Ківа вніс заставу за поліцейського, що бив активістів

Таким чином, співробітник поліції може вийти з-під варти

За старшего оперуполномоченного Василия Мельникова, подозреваемого в превышении служебных полномочий во время задержаний активистов, внесли залог. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook кандидата в президенты Ильи Кивы.

В частности, он внес залог в размере 115 тысяч 200 гривен.

Подчеркнем, депутат Верховной рады Александр Вилкул в своем Facebook также сообщил, что внес 115 тыс гривен залога за полицейского.

Напомним, во вторник Печерский районный суд Киева постановил применить к Василию Мельникову, которого подозревают в превышении служебных полномочий при задержании активистов в Киеве, меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме в 115 тыс. 200 гривен.

При этом подозреваемый отказывался от каких-либо комментариев и не отвечал на вопрос, планирует ли вносить залог. Впрочем, сторона обвинения заявила, что еще не знает, будет ли обжаловать данное решение.

Как писало РБК-Украина, суд также отстранил Мельникова от должности сроком на 2 месяца, начиная с 11 февраля.

Добавим, ГБР открыло уголовное производство по факту превышения полномочий сотрудниками полиции во время столкновений с активистами возле Подольского райотдела полиции.