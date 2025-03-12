Из Китая и США: какие авто украинцы чаще всего импортировали в феврале
В течение прошлого месяца свою первую регистрацию в Украине прошли почти 3,3 тысячи подержанных легковых авто из Соединенных Штатов. Наибольшая доля из этого количества, а именно более 42% - электромобили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укравтопром".
На долю бензиновых авто приходится 41%. Гибридным авто принадлежит - 7%, а дизельным и авто с ГБО по 5%. Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в феврале - около 6 лет.
В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:
- Tesla Model Y - 419 ед;
- Tesla Model 3 - 416 ед;
- Ford Escape - 234 ед;
- Jeep Cherokee - 187 ед;
- Nissan Rogue - 160 ед.
Кроме того, в течение прошлого месяца украинцы приобрели 900 легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 35% меньше, по сравнению с февралем 2024 года. Из этого количества: новых - 690 авто (-31%); подержанных - 210 штук (-46%). Абсолютное большинство легковых авто из Китая оказалась электромобилями - более 83%.
Самые популярные модели новых легковых авто китайского происхождения:
- BYD Song Plus - 116 ед;
- Zeekr 7X - 65 ед;
- Volkswagen ID.4 - 55 ед;
- Zeekr 001 - 46 ед;
- Volkswagen ID.Unyx - 45 ед.
Самые популярные модели бывших в употреблении легковых машин из Китая:
- Zeekr 001 - 32 ед;
- Zeekr 7X - 18 ед;
- Volkswagen ID.4 - 14 ед;
- Tesla Model 3 - 13 ед;
- Honda M-NV - 10 ед.
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