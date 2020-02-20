У посольстві України в Китаї пояснили, чому не евакуювали українку з собакою

Фото: прапор Китаю (commons.wikimedia.org)

Наразі посольство і надалі підтримує контакт із Анастасією та надає всю необхідну допомогу

Урядовці міста Ухань у Китаї відмовили українці Насті Зінченко разом із її шпіцом в евакуації через відсутність повного пакету документів для вивезення собаки за кордон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства України в Китаї.

Зазначається, що посольство кілька разів зверталося до держорганів Китаю та просило надати Анастасії можливість вилетіти з Уханя разом із її собакою. Однак, у зв’язку з безпрецедентними карантинними заходами, китайська влада не надала згоди.

"Підстава - відсутність в Анастасії повного пакету необхідних документів для вивезення собаки за кордон", - йдеться у повідомленні.

За таких обставин посольство України запропонувало Анастасії перелік готелів для тварин в Ухані, де вона могла би тимчасово залишити свого собаку, допоки ситуація з коронавірусом в місті не стане безпечною.

'Пані Зінченко відмовилася - повідомила, що планує домовитись з однією з ветеринарних клінік про виготовлення необхідних документів. І дійсно, 17 лютого Анастасія надала Сертифікат здоров’я тварин від 17 лютого, виданий Інспекцією ввезення-вивезення та карантину КНР у м. Гуанчжоу. Нагадаємо, що Гуанчжоу - це місто, яке знаходиться на відстані маже 1000 км від Уханя, у той час як виліт Анастасії мав відбутися саме з м. Ухань. Крім того, в документі зазначено, що тварина прибуває з незараженої території", - йдеться у повідомленні.

Наразі посольство і надалі підтримує контакт із Анастасією та усіма тими співвітчизниками, які залишаються у провінції, та продовжуватиме надавати їм усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, евакуація українців з Китаю почалася 19 лютого. При цьому українка Анастасія Зінченко, яка знаходилася в Ухані - джерелі коронавіруса, отримала відмову в евакуацію разом зі своєю собакою. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Як повідомляло РБК-Україна, 20 лютого завершується евакуація українців з Уханя, охопленого епідемією коронавірусу. Вивезені з Китаю громадяни будуть поміщені в карантин на 14 діб.