Китайский зонд совершил историческую посадку на обратной стороне Луны

Зонд коснулся лунной поверхности в назначенной зоне посадки в 01:23 по Киеву (в 6:23 утра по пекинскому времени). Назначение аппарата и его миссия - извлечение камней и грунта с поверхности Луны и возвращение образцов, что стало первой попыткой такого рода в истории исследования человеком этого спутника.

Приземление произошло при поддержке спутника-ретранслятора Queqiao-2, отметили в Китайском национальном космическом управлении (CNSA).

Изображение по анимационному видео в Пекинском аэрокосмическом центре управления о приземлении зонда Chang'e-6 на обратной стороне Луны (Xinhua/Jin Liwang)

Chang'e-6 состоит из орбитального аппарата, ревертера, посадочного модуля и восходящего аппарата.

Запуск и посадка

Он был запущен в космос 3 мая. По данным CNSA, 30 мая аппарат посадки и восходящего аппарата отделился от возвращаемого аппарата. Затем комбинация посадочного аппарата и восходящего аппарата начала снижаться. И после выключения главного двигателя с переменной тягой – комбинация отрегулировала свое положение и постепенно приблизилась к поверхности Луны.

Отмечается, что при спуске использовалась автономная визуальная система избегания помех и лазерный 3D-сканер для такой же функции.

Место приземления находится в кратере, известном как бассейн Аполлона, расположенный в бассейне SPA.

Особенность места посадки и "работы" Chang'e-6

В Китае объяснили такой выбор тем, что место имеет потенциальную ценность бассейна Аполлона для научных исследований, а также условия зоны посадки, включая условия связи и телеметрии и равнинность рельефа, рассказал космический эксперт из China Aerospace Science and Technology Хуан Хао.

Посадочный модуль оснащен несколькими датчиками, включая микроволновые, лазерные и оптические датчики изображения, которые могут измерять расстояние и скорость, а также идентифицировать помехи на Луне, сказал он.

Планируется, что после приземления зонд должен завершить отбор проб в течение двух дней. Аппарат будет применять два метода отбора образцов с Луны, включающие использование бура для сбора подповерхностных образцов и захват образцов на поверхности с помощью роботизированной "руки".

Изображение китайского зонда Chang'e-6, осуществляющего миссию на Луне (Xinhua/Jin Liwang)