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Китайський Huawei закрив онлайн-магазин у Росії

Фото: Китайський Huawei закрив онлайн-магазин у Росії (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Китайська компанія Huawei раптово оголосила про зупинку продажу в офіційному інтернет-магазині VMALL у Росії. Причина зупинки не розголошується.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу інтернет-магазину VMALL у Росії.

Зазначається, що замовлення, які компанія обіцяла доставити - будуть доставлені у звичному режимі, а гарантія на придбані товари раніше - й надалі діятиме.

Водночас причини зупинення онлайн-продажів китайська компанія повідомляти не стала. Також невідомо, чи відновить колись Huawei роботу магазину.

Магазини Huawei почали закриватися у Росії ще на початку червня. Також в липні компанія скоротила кількість позаштатних російських співробітників та перестала набирати нових.

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HuaweiКитайРосійська Федерація