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Китайські медики дослідили вплив коронавірусу на дітей

Новини » Суспільство     13.03.2020 - 16:59
Китайські медики дослідили вплив коронавірусу на дітей
Ілюстративне фото (freepik)

У жодного з досліджуваних дітей не зафіксували пневмонію

Зараження коронавірусом у дітей проходить в більш м'якій формі і не викликає важкої форми пневмонії. Про це йдеться в дослідженні китайських медиків і біологів опублікованому в Nature Medicine.

Медики провели дослідження 10 інфікованих китайських дітей на симптоми коронавірусу. Так було визначено, що жодна дитина за час хвороби не потребував інтенсивної терапії та респіраторної підтримки. При цьому, порівняно з дорослими, у дітей фіксувалася більш висока температура, однак вона не перевищувала 39 градусів. У однієї дитини хвороба пройшла без помітних симптомів.

Також лікарі зазначили, що коронавірус тривалий час здатний залишатися у відходах життєдіяльності. Це, на думку вчених, підвищує ймовірність фекально-оральної передачі вірусу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що за результатами моделювання у зоні найменшого ризику коронавірусу знаходяться особи у віці від 10 до 39 років. Для них показник ймовірності захворювання становить 0,2%. Найбільш вразливими є люди у віці 70-79-річних - 7,8%.

Зазначимо, 13 березня в Україні підтвердили першу смерть від коронавірусу. Жертвою стала 71-жителька Житомирської області, яка напередодні повернулася з Польщі. Всього в Україні зареєстровано 3 випадки коронавірусу.

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