Китайські акціонери "Мотор Січі" закликали депутатів відмовитися від планів націоналізації

Спроба націоналізації "Мотор Січ" стане черговим порушенням закону щодо китайських акціонерів компанії. Ці дії допоможуть їм здобути перемогу в міжнародному арбітражі проти України щодо стягнення шкоди, який попередньо оцінений у розмірі $ 3,6 млрд.

Про це сказано в листі китайських акціонерів компанії "Мотор Січ", яке оприлюднена на сайті для акціонерів.

Зазначається, що лист направлено особисто майже двом десяткам чиновників і депутатів, в тому числі секретарю Ради національної безпеки і оборони Олексію Данилову, спікерові Верховної ради Дмитру Разумкову, голові комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександру Завитневичу та іншим керівникам комітету, серед яких Давид Арахамія, голова парламентської фракції "Слуга народу".

У своєму зверненні китайські інвестори спростували ряд "свідомо помилкових" заяв на їхню адресу, зроблених на засіданні комітету екс-власником компанії В'ячеславом Богуслаєвим.

"Хочемо нагадати громадськості, що будь-які виступи або дії, які заподіюють шкоду китайським інвесторам або обмежують законні права ПАТ "Мотор Січ", будуть використані в якості доказів або предмета судового розгляду та передані у відповідні судові та правоохоронні органи. За останні чотири роки навколо співпраці між ПАТ "Мотор Січ" і китайськими інвесторами відбулося безліч вкрай складних ситуацій. Ми вже подали і готуємося подати ще ряд судових позовів як в Україні, в Китаї, так і на міжнародному рівні. Ми будемо рішуче захищати та охороняти законні права китайських інвесторів", - сказано в листі, який адресований представникам державної влади й законодавцям.

Китайські інвестори нагадали, що придбали акції підприємства законно, оскільки на момент цієї угоди не існувало законодавчих або інших обмежень на операції з такого роду підприємствами, а акції "Мотор Січ" перебували у вільному обігу на фондовому ринку і були доступні для придбання кожним з інвесторів.

Проте подальші події з протиправного тиску на нових власників контрольного пакету акцій після його продажу В'ячеславом Богуслаєвим унеможливили закону зміну керівництва компанії, йдеться у зверненні.

У листі також наголошується, що публічні висловлювання колишнього власника "Мотор Січ" не просто відверто брехливі, але він і не має права робити заяви від імені компанії, оскільки не має до неї законного відносини.

"Ми ще раз нагадуємо громадськості: ПАТ "Мотор Січ" не проводило загальні збори акціонерів вже більш як три роки. Згідно із законом, його наглядова рада, рада директорів і попереднє керівництво, включаючи Богуслаєва, не мають юридичних повноважень, і ніяких прав на висловлення будь-якої позиції від імені ПАТ "Мотор Січ". Що стосується особистих висловлювань вищезазначених осіб з метою завдання збитків законним правам китайських інвесторів або ПАТ "Мотор Січ", ми залишаємо за собою право притягнення їх до відповідальності", - сказано в заяві.

Власники контрольного пакета акцій двигунобудівного заводу нагадали, що сплатили Богуслаєву гроші за куплений у нього контрольний пакет акцій компанії, а крім цього допомогли вийти компанії "Мотор Січ" з вкрай складного становища, надавши їй довгостроковий інвестиційний кредит у розмірі $ 250 млн терміном на 10 років з річною процентною ставкою 0.3%.

"Такі дії демонструють максимальну ступінь підтримки, яка могла бути надана китайськими акціонерами тільки у разі повної довіри й впевненості в майбутньому компанії, якою вони володіють, в умовах, коли всі витрати та ризики лягають на китайських акціонерів, а єдиним вигодонабувачем є ПАТ "Мотор Січ". У 2016 році китайські акціонери в рамках домовленості надали першу частину інвестиційного кредиту в розмірі $ 100 млн", - нагадали китайські акціонери.

Однак після, за їх словами, Україна створила умови, які унеможливили подальше надання інвестицій для "Мотор Січ": у 2017 році Служба безпеки України наклала на акції компанії необґрунтований і незаконний арешт, не знятий до нинішнього часу. Через це китайські акціонери не мали ні можливості, ні підстав надати заводу "Мотор Січ" другу частину інвестиційного кредиту в розмірі $ 150 млн.

"Правда полягає в тому, що колишній акціонер і керівництво ПАТ "Мотор Січ" порушили свої обіцянки та протягом тривалого часу незаконно, вдаючись до всіляких методів, перешкоджали китайським акціонерам у доступі до ПАТ "Мотор Січ", позбавляючи акціонерів їх базових прав - права на отримання інформації, права на управління та на здійснення контролю за діяльністю підприємства. У даних обставинах продовження зловживання державною владою, придушення нормальної ділової активності підприємств, і такі зловмисні дії як спроба насильницької націоналізації ПАТ "Мотор Січ", що належить китайським інвесторам, в черговий раз порушують закон, а також суперечать базовим принципам ринкової економіки. Такі дії тільки допоможуть китайським інвесторам виграти міжнародний інвестиційний арбітраж і відшкодувати всі капіталовкладення і зазнані збитків. За що держава Україна буде присоромлена перед усією світовою громадськістю", - сказано в заяві китайських інвесторів моторобудівного заводу.