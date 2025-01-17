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Китайские автопроизводители нацелены выкупить заводы Volkswagen в Европе, - Reuters

Пятница 17 января 2025 16:45
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Китайские автопроизводители нацелены выкупить заводы Volkswagen в Европе, - Reuters Фото: китайские автопроизводители нацелены выкупить заводы Volkswagen в Европе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китайские автопроизводители заинтересованы в приобретении немецких автозаводов. Особенно их интересуют предприятия Volkswagen. Ключевая цель инвестиций - усилить влияние на автопром Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Запуск местного производства также позволит китайцам обойти большую ввозную пошлину на электромобили, установленную ЕС.

Хотя заявки на покупку заводов могут подавать частные компании или совместные предприятия, сделки будут зависеть от контактов правительств обеих стран. Китайцы готовы дать зеленый свет инвестициям, чего пока нельзя сказать о немцах.

Также компании из Китая обеспокоены тем, как на покупку отреагируют профсоюзы. В Оснабрюке, например, заявляют, что не против работы с китайцами, но только по стандартам Volkswagen.

Ранее сообщалось, что Volkswagen собирался закрыть несколько заводов в Германии, но столкнулся с сопротивлением рабочих. Стороны пришли к соглашению, по которому в 2025 году прекратится производство на "Стеклянной мануфактуре" в Дрездене, выпускающей ID.3. В 2027-м остановится конвейер завода в Оснабрюке, с которого сходят T-Roc Cabrio. Источники говорят, что Volkswagen не против продать последний китайцам.

Продажа предприятий может обойтись Volkswagen дешевле, чем их закрытие, подсчитали эксперты. За каждый из них концерн может получить от 100 до 300 миллионов евро.

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