Китайские акции растут из-за нестабильности на американских рынках, - Reuters

В связи с торговой войной Трампа и опасениями рецессии, инвесторы все чаще обращаются к китайским акциям как альтернативе американским. Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 17% с начала года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Глобальные инвесторы, ища новые возможности в условиях торговой войны между США и Китаем, все больше обращаются к китайским акциям как альтернативе американским. Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 17% с момента вступления Дональда Трампа в Белый дом в январе, тогда как индекс S&P 500 снизился на 9%.
Этот перелом в инвестиционных настроениях произошел из-за нестабильности экономической ситуации в США и отказа от политики TINA.
И теперь многие инвесторы склоняются к TIARA (альтернатива), в частности к акциям китайских компаний. Китайские акции, в частности технологические, получили популярность благодаря привлекательной цене, сниженной на 30% по сравнению с пиковыми значениями 2021 года.
Несмотря на ряд рисков, таких как репрессии китайского правительства в отношении технологических компаний и вопросы экономической стабильности, оптимизм в отношении китайского рынка растет.
Инвесторы рассматривают возможности в таких секторах, как технологии, оборона и потребительские игры, особенно после дебюта стартапа DeepSeek, специализирующегося на искусственном интеллекте.
Поддержка со стороны китайского правительства и перспективы фискального стимулирования также способствуют позитивным настроениям на рынке.
Напомним, что отношения между Китаем и США являются сложным сочетанием сотрудничества и соперничества. Обе страны имеют глубокие экономические связи, поскольку Китай остается одним из основных торговых партнеров США, а американские компании активно инвестируют в китайский рынок. Однако между государствами продолжаются споры, в частности относительно пошлин, технологических ограничений и прав интеллектуальной собственности.
Недавно министр иностранных дел Китая Ван И критиковал политику президента Трампа, назвав ее возвращением к "закону джунглей".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.