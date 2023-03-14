Китайское предупреждение. Какого "мира" добивается Пекин и есть ли угрозы для Украины

Китай, спустя год полномасштабной войны в Украине, внезапно попытался сыграть более активную роль. К годовщине российского вторжения были представлены так называемые "мирные инициативы" из 12 тезисов. Которые со стороны больше похожи на попытку оградиться от подозрений, что Пекин раздумывает над поставками оружия России.

Китай обозначил свою нейтральную позицию с первых дней большой войны. С тех пор периодически звучали призывы к деэскалации и переговорам, а также заверения в дальнейшей дружбе с Москвой. Что логично с учетом "не имеющего границ" партнерства, объявленного за несколько недель до российского вторжения.

Китай еще в марте прошлого года предложил посредничество и поддержку всех международных инициатив, направленных на политическое урегулирование войны. Но сделал это в характерной для себя манере – без какой-либо конкретики насчет своей роли.

Теперь же Пекин продвигает свой план с упором на прекращение огня, переговоры и отмену санкций. Причем в документе нет слова "война", как и нет осуждения российской агрессии. А по многим пунктам складывается впечатление, что Китай говорит не об Украине, а о самом себе.

Игра в миротворца

Документ под названием "Позиция Китая относительно политического урегулирования кризиса в Украине" опубликовали к годовщине российского вторжения. Он получил поддержку в России, Венгрии и Казахстане, но вызвал отторжение в Украине и у ее союзников. В Офисе президента Зеленского увидели там намеки на новую линию разграничения.

"Любой "мирный план", который предусматривает лишь "прекращение огня" и, как следствие, новую линию разделения и продолжение оккупации территории Украины – это не о мире, а о замораживании войны, проигрыше Украины и последующих этапах российского геноцида", – отметил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Владимир Зеленский в то же время заявил о готовности обсуждать отдельные тезисы, такие как территориальная целостность и ядерная безопасность. Как известно, президент делает большую ставку на личное общение с мировыми лидерами. Но китайская сторона пока игнорирует запросы на контакт с Си Цзиньпином.

Владимир Зеленский готов обсуждать китайские предложения, но хочет встречи с Си Цзиньпином (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Союзники отмечают, что китайский план не вызывает доверия, поскольку Пекин так и не смог осудить российское вторжение. Более того, он ставит на один уровень агрессора и его жертву. Президент США Джо Байден прошелся по документу еще резче. По его мнению, этот план плох уже тем, что слишком хорош для России.

Активизация Китая могла быть связана с сообщениями западных СМИ о поставках в Россию товаров двойного назначения и обсуждении летальной помощи. Как итог – сейчас Пекин воспринимается как негласный союзник Москвы.

Аналитик Украинского института будущего Илия Куса в беседе с РБК-Украина называет и другие причины. Во-первых, спустя год Китай понял, что ему нужно более четко выражать свою позицию, если он видит себя великим государством с активной ролью в мировых процессах. Во-вторых, Китай стремится занять удобную позицию, даже если его заявления ни к чему не приведут. С его точки зрения, "мирными инициативами" уже достигнуто моральное превосходство над США. То есть Пекин выступает за мир, и неважно, что за счет украинских интересов.

"В-третьих, Пекин не заинтересован в полном разгроме России на поле боя, который привел бы к смене власти в Москве на прозападную. Либо спровоцировал бы внутренний кризис с угрозой создания дополнительных проблем на общей границе. И свое посредничество предлагает с этой целью – мол, давайте садиться за стол переговоров и замораживать конфликт", – отметил эксперт.

Авторитетное издание Nikkei Asia полагает, что Китай решил выступить с "мирным планом" из-за прогноза своих экспертов о том, что война закончится летом 2023 года. В декабре они провели симуляцию, которая предсказала победу России. В докладе говорится, что экономики воюющих стран будут слишком истощены уже к следующей осени. Вполне возможно, отмечает издание, что прогноз смещен в пользу РФ, чтобы угодить партийному руководству КНР.

И направлены китайские инициативы на три главные цели – восстановить отношения с Европой, сохранить связи с Украиной, а также обеспечить Китаю ведущую роль в урегулировании. Наиболее подходящим сценарием рассматривается прекращение огня по итогам запланированного визита Си Цзиньпина в Москву. После него, как сообщают западные СМИ, китайский лидер планирует провести онлайн-встречу с президентом Зеленским.

Сомнительный бенефициар

Китай еще в марте прошлого года дал понять, что военный конфликт России и Украины только вредит ему. В качестве аргументов приводилось то, что он является крупнейшим торговым партнером обеих сторон. И если бы знал о надвигающейся войне, то обязательно предотвратил бы ее.

Тогда же появились сообщения о попытках дистанцироваться от экономики России. Издание Bloomberg также приводило экспертные мнения, что долгосрочная война сулит китайской экономике убытки. При этом неизвестно, какие потери готов понести Китай, но он точно не готов к открытому противостоянию с Западом. В первую очередь по экономическим причинам, поскольку около половины внешней торговли приходится на США, Европу и Японию, в то время как торговый оборот с Россией не превышает 4%.

Однако в 2022 году санкционное давление Запада на РФ сыграло на руку ее стратегическому партнеру. По данным Главного таможенного управления Китая, торговля с Россией достигла рекордного уровня – 190 млрд долларов. Импорт вырос сразу на 44% (около 114 млрд долларов), а экспорт – на 13% (около 76 млрд долларов).

За этот период Россия нарастила импорт чипов, беспилотников, полупроводников, экскаваторов, погрузчиков, насосов и прочего оборудования. И на ее рынок все активнее выходят китайские бренды. Одним из наиболее показательных примеров "импортозамещения" стал запуск производства автомобиля "Москвич-3". Он представляет собой китайский кроссовер JAC JS4, но российская версия почти на 20% дороже. Хоть и отличается только эмблемой на крышке капота.

Китай же по итогам 2022 года рекордно увеличил импорт сырой нефти на 8% – до 86 млн тонн. И намерен закупать еще больше в ожидании роста своей экономики. В первую очередь за счет дисконта, а также ценового потолка, введенного странами "Большой семерки". Последнее, по оценкам Международного энергетического агентства, значительно отразилось на доходах России, которая за январь 2023 года недополучила около 30% прибыли.

Может показаться, что за счет дешевых энергоресурсов именно Китай стал чуть ли не главным бенефициаром войны и санкций против России. Но это далеко не так, поскольку прямо сейчас он проигрывает в финансовом, политическом и геостратегическом планах Соединенным Штатам.

Выступив на стороне Украины, США получают выгоду во многих аспектах. В связи с войной у них появился повод запустить модернизацию вооруженных сил и возродить производство вооружений. И Китаю, который держит в уме возможный конфликт за Тайвань в будущем, приходится отвечать похожим образом.

Также США перебили Россию в конкуренции на европейском энергетическом рынке за счет сжиженного газа. Многие годы им этого не удавалось, потому что российский трубопроводный газ был дешевле. Теперь же в условиях санкций и эмбарго на энергоносители Вашингтон добился своего.

Но главное то, что США воспользовались возможностями, которых нет у Китая. А именно – мобилизовали партнеров по НАТО и Европейскому союзу вокруг единой цели – противостояния России. И сейчас Пекин геополитически уступает, поскольку Россия своей войной заставила Запад держаться вместе, вырабатывать и синхронно применять санкции.

По мнению Илии Кусы, война в Украине нейтрализует Россию как глобального китайского партнера. Независимо от исхода военной кампании РФ выйдет из нее ослабленной, и в перспективе Китаю придется самостоятельно противостоять Западу.

"Если рассуждать в категории бенефициаров, я бы поставил во главу угла США, на второе место Китай и страны так называемого не западного блока, которые получили "золотую акцию" в отдельных секторах. Далее идет Евросоюз, который на самом деле многое теряет, а затем уже Украина, которая платит самую большую цену за войну как в человеческом, так и в политическом измерениях", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Безусловно, Китай не играет за Украину в силу ряда причин. Но пока и не подыгрывает откровенно России. Его цель – не дать ослабить Москву до критического уровня, в противном случае он не сможет использовать ее в качестве буфера и тарана западной системы. А с другой стороны, Пекин не готов впрягаться за Россию всеми силами, рискуя разорвать торгово-экономические связи с западными рынками, которые являются более приоритетными.

Си Цзиньпин не заинтересован в критическом ослаблении России (фото: GettyImages)

На недавнем съезде Коммунистической партии КНР Си Цзиньпин обвинил США в попытке "обложить и подавить" Китай. Его речь была приправлена обличительными оборотами и многим показалась необычно резкой. Во многом потому, что до этого он редко напрямую упоминал Соединенные Штаты, предпочитая общие обращения к Западу. Но в целом выступление Си подтвердило, что его риторика не меняется.

Арсеналы за китайской стеной

Вопрос возможной военной поддержки России создает некоторое ощущение дежавю. Как писали западные СМИ, уже на третью неделю вторжения в Украину были признаки того, что у агрессора заканчиваются некоторые виды вооружений, и он обратился с запросом к Китаю. Тогда американская сторона сработала на опережение, предупредив Пекин о том, что ему придется "заплатить высокую цену". В итоге Россия так и не получила китайское оружие.

Тем не менее в прошлом месяце снова появились аналогичные опасения. По данным американской разведки, Китай все же ищет возможность поставок артиллерии и боеприпасов для российской армии. Официальный Пекин все это отрицает.

Справедливости ради, опасения возникли не на пустом месте. В течение десятилетий Китай активно закупался российскими вооружениями на крупные суммы. Как отмечает The Economist, в период с 2001 по 2010 годы ежегодные поставки оценивались в 2 млрд долларов, а в 2015 году была заключена сделка на 7 млрд.

По мнению американских официальных лиц, Китай раздумывает над отправкой артиллерийских снарядов калибров 122-мм и 152-мм. За год полномасштабной войны Россия в значительной мере опустошила свои запасы и теперь ищет их по всему миру. О размере и качестве китайских запасов мало что известно, но в США полагают, что их достаточно для существенной поддержки РФ на поле боя.

Не добавило оптимизма и заявление министра иностранных дел Китая Цинь Гана. Недавно на пресс-конференции он задался вопросом, почему США просят не поставлять оружие России, хотя сами продолжают оказывать военную помощь Тайваню. А что касается российско-украинской войны, то, по его словам, Китай не создавал кризис, не является его стороной и никогда не поставлял оружия ни России, ни Украине.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко видит возрастающие риски в этой более агрессивной риторике. "Что касается снарядов, у Китая действительно много боеприпасов 122-го и 152-го калибров, и Россия нуждается в большом их количестве. Такие поставки могут усилить наступательный потенциал, поэтому она ищет, где можно их раздобыть", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

Но российский интерес не ограничивается снарядами, реактивной артиллерией, стрелковым оружием, боеприпасами и беспилотниками. Как вариант – Россия могла бы получить оборудование для производства, например, высокоточных крылатых ракет. Поэтому Китай в ультимативной форме начинает торги с американцами.

Означает ли это, что он стремится к большой войне? Нет, но он пытается оградить РФ от поражения, чтобы показать, что авторитарные режимы тоже имеют право на жизнь и способны находить выход из ситуации военным путем. Кроме того, Мусиенко подчеркивает, что даже если Китай и рассматривает возможность поставок оружия России, то точно не для победы в войне или значительных продвижений в Украине.

На данный момент у Китая еще остается повод для сдержанности. Как пишет тот же The Economist, огласка переговоров с Россией взбесила Китай, который хотел сохранить их в тайне. А обсуждение поддержки российской военной кампании может подорвать его амбиции на роль нейтрального посредника и поставить под сомнение серьезность "мирных инициатив".

Сейчас кажется, что у Пекина до сих пор нет финального решения о помощи России военным путем. Хотя риски сохраняются и они напрямую зависят от развития китайско-американских отношений. И если в какой-то момент Китай решит, что противостояние переходит в решающую фазу, то ситуация может резко измениться.