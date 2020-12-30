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Китайська вакцина проти коронавірусу показала ефективність майже на 80%

Пекін, Середа 30 грудня 2020 10:36
Китайська вакцина проти коронавірусу показала ефективність майже на 80%
Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрій Козловський

Пекінський інститут біологічних продуктів завив, що COVID-вакцина китайської компанії Sinopharm показала ефективність на 79,34%. Вона також виявилася безпечною для людей, які її випробовували.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Як повідомляється, компанія Sinopharm вже подала заяву в наглядові органи КНР для офіційного схвалення вакцини. Однак, зазначається, що було надано мало даних про випробування препарату. Неясно, на якій кількості людей тестувалася вакцина для досягнення таких результатів, а також які саме дані аналізувалися.

Клінічні випробування вакцини проводяться в різних країнах світу, включаючи ОАЕ, Бахрейн, Йорданію, Перу та Аргентину.

Відомо, що вакцина Sinopharm вже використовується в Китаї з липня 2020 року. Однак першою країною, яка її офіційно схвалила стали ОАЕ. Також цей препарат схвалила влада Бахрейну.

Нагадаємо, державна фармацевтична компанія Індонезії Bio Farma при випробувані китайської вакцини від COVID домоглася ефективності 97%.

Також РБК-Україна писало, що розробники британської вакцини від коронавірусу фармацевтичної компанії AstraZeneca вдалося підвищити ефективність свого препарату до максимальних показників. Зараз ефективність вакцини перевищує 90%.

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