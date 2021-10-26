"Китайська і російська краще". Лукашенко заявив, що Білорусі не потрібні західні вакцини

"Представлені в Білорусі російська і китайська вакцини від COVID-19 зарекомендували себе набагато краще за західні аналоги, тому країна і закуповує ці препарати", - сказав Лукашенко.

Він зазначив, що в Білорусі вже виробляють за російськими технологіями їхню вакцину, тож в майбутньому в країні з'явиться власний препарат.

"Таким чином, завозити в країну західні аналоги не має сенсу", - додав Лукашенко.