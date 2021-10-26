RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Китайська і російська краще". Лукашенко заявив, що Білорусі не потрібні західні вакцини

Автор: Марія Кучерявець

Лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що не бачить сенсу завозити в країну західні вакцини від коронавірусу. На його думку, китайський та російський препарати "зарекомендували себе краще".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

"Представлені в Білорусі російська і китайська вакцини від COVID-19 зарекомендували себе набагато краще за західні аналоги, тому країна і закуповує ці препарати", - сказав Лукашенко.

Він зазначив, що в Білорусі вже виробляють за російськими технологіями їхню вакцину, тож в майбутньому в країні з'явиться власний препарат.

"Таким чином, завозити в країну західні аналоги не має сенсу", - додав Лукашенко.

Нагадаємо раніше Лукашенко анонсував появу власної вакцини від коронавірусу в 2023 році. За його словами, її відразу адаптують до нових штамів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоБілорусьВакцина