Китайская компания купила медь с оккупированной Россией территории Украины, - Reuters

Китай не вводил никаких ограничений на торговлю с Россией, но Соединенные Штаты пригрозили внести в черный список компании по всему миру за нарушение своих санкций и предостерегли Пекин от поставок в Москву товаров, запрещенных правилами экспорта США.

Таможенная информация, полученная от одного поставщика данных о коммерческой торговле и сверенная с двумя другими, дает одни из первых свидетельств торговли Китая с оккупированными Россией регионами Украины с начала войны 24 февраля 2022 года.

Согласно данным, китайская фирма Quzhou Nova закупила не менее 3220 тонн медного сплава в слитках на общую сумму 7,4 млн долларов у Дебальцевского завода металлургического машиностроения в период с 8 октября 2022 года по 24 марта 2023 года.

Завод расположен в Донецкой области на востоке Украины, недалеко от границы с Луганской областью. И Донецкая, и Луганская области были в числе четырех украинских областей, которые президент Владимир Путин объявил в сентябре прошлого года частью России.

Quzhou Nova, торгово-производственная компания, базирующаяся в городе Цюйчжоу в восточной провинции Чжэцзян, сообщила агентству Reuters, что у нее нет импортных и экспортных операций, связанных с торговлей медными сплавами в слитках.

Когда агентство Reuters показало Quzhou Nova детали экспорта в таможенных данных, 23 марта компания заявила, что ей "трудно понять документ, поскольку этот документ не проштампован и не подписан", и предложила связаться с таможней по этому вопросу.

База данных, в которой собрана информация обо всех поставках по всему миру, не ставит печати или подписи на своей информации.

Таможенная служба Китая не предоставила подробной информации об импорте. Она заявила, что "данные о торговле компании не разглашаются в нашей публичной информации". Согласно государственной таможенной статистике, в период с октября по февраль Китай импортировал из России медь и медные сплавы на сумму 852 млн долларов.

Источник на Дебальцевском заводе на условиях анонимности сообщил, что на территории завода находится цех цветной металлургии. Источник отказался комментировать вопрос о поставках медных сплавов в Китай, заявив, что информация является "коммерческой тайной".

Украина, ее западные союзники и подавляющее большинство стран на Генеральной Ассамблее ООН осудили объявленную Россией аннексию четырех регионов как незаконную.

Санкции

Санкции США, введенные 21 февраля 2022 года, за три дня до вторжения России в Украину, запрещают импорт или экспорт США из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Два дня спустя Европейский Союз объявил о мерах, включая запрет на импорт товаров из двух регионов.

Хотя китайские компании могут, с точки зрения их властей, свободно торговать с фирмами в регионах Украины, контролируемых Россией, они рискуют попасть в западные черные списки.

Отвечая на вопрос о данных о поставках меди, Госдепартамент США заявил, что обеспокоен сговором Китая с Кремлем.

"Мы предупредили КНР, что помощь военным усилиям России будет иметь серьезные последствия. Мы без колебаний выступим против организаций, включая фирмы КНР, которые помогают России вести войну против Украины или помогают России обходить санкции", - добавил Госдепартамент в заявлении для Reuters, в котором перечислены некоторые китайские компании, уже попавшие под санкции.

Данные, полученные Reuters, основаны на транспортных и таможенных документах, таких как коносамент и транспортные накладные, и получены от нескольких таможенных департаментов, государственных органов и других партнеров.

Quzhou Nova заявляет, что специализируется на экспорте оберточной бумаги. Согласно ее веб-сайту, она производит и продает товары для табачной промышленности, в том числе бумагу, алюминиевую фольгу и полипропиленовую пленку.

Агентство Reuters не смогло установить, для чего предназначался медный сплав.

Украинский завод, расположенный в городе Дебальцево в 70 км от захваченного Россией украинского города Донецка, специализируется на производстве оборудования и запасных частей для черной металлургии, горнодобывающей промышленности и цементных заводов, а также занимается производством стали и литьем металлов.

Завод был внесен в государственный налоговый реестр России в декабре 2022 года и еще не предоставил финансовые данные.

По данным украинского реестра, юридический статус завода в Дебальцево приостановлен украинскими властями. В реестре не указано, когда и почему это произошло. По состоянию на начало 2023 года его единственным владельцем была украинская Донецкая областная государственная администрация.

По данным таможни, отгрузки медного сплава с завода осуществлялись через порт Новороссийск на юге России.