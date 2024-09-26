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В Китае затонула новейшая атомная подлодка, - WSJ

Украина, Четверг 26 сентября 2024 20:09
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В Китае затонула новейшая атомная подлодка, - WSJ Фото: Китай пытался скрыть затопление новейшей подводной атомной лодки (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Китай пытался скрыть затопление новейшей подводной атомной лодки. Это явилось серьезной неудачей для одной из приоритетных программ вооружений страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Весной этого года в Китае затонула новейшая атомная ударная подлодка. Инцидент, который китайские власти пытались скрыть, произошел на судостроительном заводе вблизи Уханя в конце мая или начале июня.

Издание отметило, что это произошло в то время, когда Китай упорно пытается расширить свой военно-морской флот, в том числе флот атомных подлодок.

Пока США не знают, перевозила ли подлодка ядерное топливо во время затопления, но эксперты за пределами американского правительства считают, что это вполне вероятно.

Напомним, что этим летом в сети появилась информация, что Китай ускорил строительство десантного корабля класса 076 на острове Чаншин у Шанхая.

Новый военный корабль, известный как класс "Юньнань", может быть спущен на воду уже в 2025 году и может считаться одним из крупнейших в мире, обеспокоенных США и другими странами.

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