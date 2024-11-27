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В Китае уже третий министр обороны подозревается в коррупции, - FT

Пекин, Среда 27 ноября 2024 09:46
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В Китае уже третий министр обороны подозревается в коррупции, - FT Фото: министр обороны Китая Дун Цзюнь (x.com/IISS_org)
Автор: Наталья Юрченко

В Китае министр обороны подозревается в коррупции. Под следствие также попали не менее двух высокопоставленных офицеров Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Financial Times.

По словам нынешних и бывших американских чиновников, в Народно-освободительной армии Китая продолжается волна расследований касательно высшего военного командования.

Действующий министр обороны Китая Дун Цзюнь подозревается в коррупции. Он был назначен на должность главы оборонного ведомства в декабре 2023 года и стал третьим министром обороны за два года попавшим под следствие.

Его предшественника, генерала Ли Шанфу, отстранили от должности только после семи месяцев работы. Перед этим за коррупцию задержали экс-министра генерала Вэй Фэнхэ, который в марте 2023 ушел в отставку.

Кроме министра, расследование начали против как минимум двух китайских высокопоставленных офицеров, возглавлявших ракетные войска и программу производства ядерного оружия.

В Китае отказывают комментировать расследование в отношении топ-военных.

Следует добавить, что новость о следствии появилась через неделю после того, как министр обороны Китая посетил встречу министров обороны Ассоциации стран юго-восточной Азии (АСЕАН) в Лаосе. Он отказался от встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином.

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