В Китае обнаружили новый коронавирус летучих мышей, который способен заражать людей: детали

В Китае вирусологи обнаружили новый коронавирус летучих мышей HKU5. Он способен инфицировать людей тем же путем, что и COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Что известно о новом коронавирусе

Исследования проводили под руководством Ши Чжэнли - ведущего вирусолога, известной как "женщина-кажан". Именно она работала в лаборатории Гуанчжоу в Уханьском институте, который был в центре споров о происхождении COVІD-19. Тогда была теория, что распространение этого вируса произошло из-за утечки из лаборатории.

"Мы сообщаем об открытии и выделении отдельной линии (линии 2) HKU5-CoV, которая может использовать не только мембранный белок ACE2 летучих мышей, но также ACE2 человека и различные ортологи (гены, обнаруженные в разных видах с общим происхождением, - Ред.) ACE2 млекопитающих", - сообщили вирусологи.

Новый вид коронавируса HKU5 впервые обнаружили у японской летучей мыши в Гонконге. Он относится к подроду мербековирусов, в который также входит вирус, вызывающий Ближневосточный респираторный синдром (Mers).

Вирус способен связываться с человеческим ангиотензинпревращающим ферментом (ACE2). Это тот самый рецептор, который поражает вирус Sars-CoV-2 - возбудитель COVID-19.

Какая сейчас ситуация с COVID-19

ВОЗ отменил статус пандемии в мире еще 5 мая 2023 года, в Украине карантинные мероприятия завершились 1 июля того же года. Сейчас COVID-19 регулярно обнаруживают в разных странах мира, но количество инфицированных людей значительно меньше. Заболевание пошло на спад после создания вакцины в 2021 году.

Ученые регулярно обнаруживают мутировавшие варианты COVID-19. В частности, в Украине летом и осенью прошлого года распространялся подвид Omicron - ХЕС. Однако сейчас количество больных коронавирусом в разы меньше, чем больных гриппом.

Напомним, что пандемию COVID-19 вызвал коронавирус SARS-CoV-2. Вирус обнаружили в декабре 2019 года в китайском городе Ухань, первые заболевания связывали с рынком животных и морепродуктов. Количество больных быстро росло по всему миру и уже 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию.