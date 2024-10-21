В Китае резко сократились продажи авто европейских премиальных брендов: в чем причина

В Китае резко сократились продажи BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Porsche. По оценкам аналитиков, совокупная доля BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и их дочерних брендов упала с 25 до 14 процентов за пять лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Отмечается, что китайские покупатели больше не готовы переплачивать за управляемость, мощный двигатель и бренд: потребители выбирают "технический изыск", причем в очень специфическом понимании. На рынке КНР в последнее время интерес представляют новые информационно-развлекательные комплексы, функции дополненной реальности, цифровые услуги. Клиенты утверждают, что электромобили BYD, Xpeng или Nio дешевле, лучше оснащены и функциональнее, чем представители немецкого автопрома.

Статистика отражает эту точку зрения: в третьем квартале 2024 г. продажи BMW в Китае упали на 30%, Mercedes-Benz потерял 13%, Porsche недосчиталась 19% продаж, а Volkswagen закрыл три месяца с результатом в -15%.

Немецкие автогиганты вместе взятые стоят около половины биржевой стоимости BYD, но рынок Китая слишком важен для автопроизводителей из Германии, чтобы прекратить борьбу. Эксперты Bloomberg предположили, что попытки удержать рыночные позиции в Китае могут стать "огромной авантюрой".

Интересно, что выйти из китайского сегмента рынка не так просто: совместные предприятия с автопроизводителями из КНР устроены таким образом, что без согласования не возможны ни масштабные сокращения рабочих мест, ни продажа доли в совместном предприятии.