ua en ru
Пн, 21 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Китае резко сократились продажи авто европейских премиальных брендов: в чем причина

Понедельник 21 октября 2024 12:33
UA EN RU
В Китае резко сократились продажи авто европейских премиальных брендов: в чем причина Фото: в Китае резко сократились продажи авто европейских премиальных брендов (media.mercedes-benz.com)
Автор: Константин Широкун

В Китае резко сократились продажи BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Porsche. По оценкам аналитиков, совокупная доля BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и их дочерних брендов упала с 25 до 14 процентов за пять лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что китайские покупатели больше не готовы переплачивать за управляемость, мощный двигатель и бренд: потребители выбирают "технический изыск", причем в очень специфическом понимании. На рынке КНР в последнее время интерес представляют новые информационно-развлекательные комплексы, функции дополненной реальности, цифровые услуги. Клиенты утверждают, что электромобили BYD, Xpeng или Nio дешевле, лучше оснащены и функциональнее, чем представители немецкого автопрома.

Статистика отражает эту точку зрения: в третьем квартале 2024 г. продажи BMW в Китае упали на 30%, Mercedes-Benz потерял 13%, Porsche недосчиталась 19% продаж, а Volkswagen закрыл три месяца с результатом в -15%.

Немецкие автогиганты вместе взятые стоят около половины биржевой стоимости BYD, но рынок Китая слишком важен для автопроизводителей из Германии, чтобы прекратить борьбу. Эксперты Bloomberg предположили, что попытки удержать рыночные позиции в Китае могут стать "огромной авантюрой".

Интересно, что выйти из китайского сегмента рынка не так просто: совместные предприятия с автопроизводителями из КНР устроены таким образом, что без согласования не возможны ни масштабные сокращения рабочих мест, ни продажа доли в совместном предприятии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
BMW Mercedes Volkswagen Китай
NEWS
Россияне атаковали Украину 119 дронами и ракетами: сколько сбила ПВО
Россияне атаковали Украину 119 дронами и ракетами: сколько сбила ПВО
DAILY
Все против Санду. Чего ждать от выборов в Молдове и будет ли российский реванш
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Все против Санду. Чего ждать от выборов в Молдове и будет ли российский реванш