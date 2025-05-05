В Китае перевернулись туристические лодки: десять погибших и более 70 пострадавших

В Китае в результате сильного ветра перевернулись туристические лодки, что привело к гибели десяти человек и более 70 пострадавших. Спасательные операции продолжаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на китайское агентство Синьхуа и Reuters.
На юго-западе Китая, в провинции Гуйчжоу, произошла трагедия, когда "сильный внезапный" ветер перевернул четыре туристические лодки, погрузив 84 человека в реку.
Инцидент произошел в воскресенье, 4 мая.
В результате аварии погибли десять человек. Около 70 туристов из них были доставлены в больницы от "состояний, не угрожающих жизни".
После этого на место происшествия прибыли почти 500 спасателей, и президент Китая Си Цзиньпин приказал максимально привлечь ресурсы для проведения поисково-спасательных работ. Еще 14 человек находятся в поисках и спасении.
Он также подчеркнул важность усиления мер безопасности в туристических зонах, чтобы предотвратить подобные катастрофы в будущем.
Си Цзиньпин отметил, что подобные аварии, приводящие к массовым жертвам, представляют серьёзную угрозу, и призвал все органы власти тщательно выполнять меры безопасности, в частности в туристических районах, жилых зонах и на транспорте.
Кроме того, после аварии премьер-министр Китая Ли Цян дал указания для дальнейшего расследования причин происшествия и заверил, что все усилия будут направлены на помощь пострадавшим и поддержку их семей.
Напомним, что в январе Тибете из-за землетрясения много людей погибло. По данным государственных СМИ, жертвами стихии стали по меньшей мере 95 человек, еще 130 получили ранения.
Землетрясение вызвало серьезные разрушения и вызвало масштабную спасательную операцию.
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