У Китаю проблеми в економіці, а інвестори знову дивляться на українські облігації

Серія чотирьох поспіль тижневих зростань фондових індексів нарешті перервалась минулого тижня. За тиждень провідні американські фондові індекси S&P 500 і Nasdaq Composite впали на 1,2% і 2,6% відповідно, а глобальний All-World FTSE знизився на 1,6%.

Інвестори стали більше замислюватись, а чи не поспішили вони зі своїми надіями на близьке сповільнення інфляції, а отже на близьке сповільнення темпів підвищення ставок ФРС. Представники ФРС у свою чергу активно демонстрували "яструбиний" запал і у численних коментарях наполягали на необхідності йти далі у жорстких монетарних мірах.

Втім, поки що трейдери все ж таки очікують, що на вересневому засіданні американський центробанк підвищить ставки скоріше на 50 базисних пунктів, а не на 75, як це було на попередніх двох засіданнях.

Між тим новини з макроекономічного фронту інвесторів здебільшого теж не радували. У великій порції статистики за липень китайська економіка примудрилася розчарувати ринки майже за усіма показниками окрім експорту: гірше за очікування сповільнилися промислове виробництво і роздрібні продажі, різко впали інвестиції у нерухомість і ціни на неї.

Ці новини особливо болюче вдарили по сировинним цінам: ціни на залізну руду за тиждень знизилися на 8%, відчутно постраждали ціни на промислові метали.

У Великобританії липнева інфляція сягнула 10,1% і тим самим побила сорокарічний рекорд. В США знизилася промислова активність, а в Німеччині погіршилися економічні настрої.

Водночас триває зліт цін на природний газ і вугілля, чому сильно сприяють газовий шантаж рф Європи і посушлива і спекотна погода в Європі та Азії. Це ще більше пригнітить економічну діяльність: на початку цього тижня нерви інвесторам тестуватимуть результати опитувань ділової активності PMI S&P Global в західних економіках, і прогноз на них не виглядає райдужним.

Ці та інші індикатори економічної діяльності незабаром влаштують жорстке випробування вірі інвесторів у м’яке приземлення. І, здається, ринки зосередяться саме на цьому аспекті. Адже сезон квартальної фінансової звітності добігає кінця, а саме позитивні сюрпризи у звітах чимало підтримували настрої.

Незабаром цей фактор зійде нанівець і може залишити ринки сам на сам зі страхами рецесії, високої інфляції і безжалісності центробанків. У намаганні зрозуміти подальші наміри американського регулятора, інвестори напружено стежитимуть за виступом голови ФРС на щорічному симпозіумі в Джексон Хоулі у п'ятницю.

Тим часом в Україні іноземні інвестори потихеньку повертаються на ринок ОВДП після розблокування регулятором торгівлі паперами, випущеними до війни. Їхня присутність ще невелика, проте все ж таки пожвавлює вторинний ринок. А от на первинному ринку інтерес до військових облігацій впав до мінімуму за півроку війни – цілком очікувано, адже інвестори сподіваються на збільшення ставок.

Проте, судячи із заяв Міністерства фінансів України, особливих проривів у цьому напрямку у найближчі тижні не буде.

Котирування українських єврооблігацій стабілізувалися і навіть подорожчали на декілька центів до 23-30 центів на долар. Погодження відстрочки платежів за суверенними єврооблігаціями заспокоїло ринок, і інвестори зайняли очікувальну позицію.

Готівковий долар продовжив потроху дорожчати до 39-39,9 гривень/долар, водночас міжбанківський ринок залишався збалансованим стараннями НБУ. Наразі попит на готівкову валюту залишається домінуючим.