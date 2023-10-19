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Китай значительно увеличил запасы ядерного оружия за последний год, - Пентагон

Китай, Четверг 19 октября 2023 19:59
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Китай значительно увеличил запасы ядерного оружия за последний год, - Пентагон Фото: Китай значительно увеличил запасы ядерного оружия за последний год (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Китай значительно увеличил запасы ядерного оружия за последний год. По оценкам американского оборонного ведомства, Пекин создал около ста ядерных боеголовок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Пентагона.

Аналитики Минобороны США считают, что по состоянию на май этого года Китай имел в своем арсенале более 500 ядерных боеголовок, что примерно на 100 больше, чем в прошлом году.

В прошлогоднем докладе Пентагон отмечал, что Пекин быстро модернизирует свои ядерные силы, но оценивал, что тот будет наращивать ядерные силы меньшими темпами и к 2035 году будет иметь 1500 ядерных боеголовок.

Однако сейчас Пентагон прогнозирует, что Китай к 2030 году намерен разместить более 1000 ядерных боеголовок, что закрепит его статус третьей ядерной державы мира после Соединенных Штатов и России.

Для этого КНР, вероятно, будет использовать новые реакторы-размножители на быстрых нейтронах и перерабатывающие мощности для производства плутония - которые китайские власти официально называют частью исследований "мирного атома".

Напомним, ранее мы писали, что ядерные державы все больше инвестируют в свои арсеналы.

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