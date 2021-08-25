Китай запустить у космос 36 супутників, аби запобігати наслідкам від стихійних лих

Розробником проєкту виступає компанія Tianjin Satcom Geohe Technologies.

За словами заступника завідувача Центру гідрогеологічних та екогеологічних досліджень Китаю, перший низькоорбітальний супутник дистанційного зондування планують запустити у космос у червні 2022 року. Вже до кінця травня 2023 року на орбіту виведуть усю супутникову групу.

Зазначається, що завдяки високій роздільній здатності, апарати фіксуватимуть геологічні деформації, аби попереджати про, наприклад, обвали, зсуви та інші катастрофи, що можуть призвести до наслідків.