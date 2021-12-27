Китай запустив у космос супутник для пошуку ресурсів на Землі

Супутник має допомогти шукати ресурси.

Супутник, що отримав назву Ziyuan-102e або "п'ятиметровий оптичний супутник 02", був запущений о 11:11 за пекінським часом ракетою Long March-4c, яка стартувала з космодрому Тайюань в провінції Шаньсі на півночі Китаю.

Ziyuan-1 02E важить близько 2,5 кг і оснащений інфрачервоними, ближніми інфрачервоними і гіперспектральними камерами.

Супутник буде працювати з п'ятиметровим оптичним супутником 01 і скоротить час прольоту над китайською територією з трьох до двох днів. Його знімки допоможуть інженерам вивчати геологію Китаю і шукати корисні копалини.

Також ці фото будуть використовуватися і в інших галузях-наприклад, транспорті, сільському господарстві і для подолання наслідків стихійних лих.

Разом з Ziyuan-102e був запущений невеликий супутник, який використовувався для навчання в середній школі в Пекіні. Супутник є частиною китайсько-африканського проєкту співпраці під назвою Xiwang (Надія) з популяризації науки серед підлітків.