Китай предложил организовать встречу Путина и Трампа, - WSJ

Китай выдвинул предложение о проведении встречи между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, чтобы помочь положить конец войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal .

По данным источников издания в Пекине и Вашингтоне, китайские официальные лица в последние недели через посредников обратились к команде Трампа с предложением провести двусторонний саммит и содействовать миротворческим усилиям после возможного перемирия.

Однако, как отмечает WSJ, это предложение было встречено скептически в США и Европе, учитывая глубокую обеспокоенность по поводу все более тесных связей между Пекином и Москвой.

Китайское предложение, в частности, предусматривает американо-российский саммит без участия президента Украины Владимира Зеленского. Перспектива переговоров США о будущем Украины и европейской безопасности с Россией и Китаем противоречит давнему обещанию Запада включить Украину в любые переговоры по решению ее будущего.

Трамп 12 февраля заявил, что напрямую общался с Путиным, чтобы разрешить конфликт. В посте на Truth Social Трамп сказал, что у него был "длительный и очень продуктивный телефонный разговор" с Путиным, и оба лидера договорились посетить страны друг друга и начать немедленные переговоры, чтобы положить конец войне. "Я верю, что эти усилия приведут к успешному завершению, надеюсь, скоро", - написал он.

Позднее Трамп сообщил журналистам в Овальном кабинете, что он и Путин "вероятно впервые встретятся в Саудовской Аравии", хотя и не уточнил, когда именно.

Кремль заявил, что Путин и Трамп договорились о встрече, и Путин пригласил Трампа посетить Москву.

Белый дом отказался подтвердить, получил ли он предложение Китая, но все же отклонил его. "Это вообще нежизнеспособно", - заявил представитель Белого дома.

На вопрос о предложении представитель посольства Китая в Вашингтоне ответил, что ему о нем ничего не известно, добавив при этом: "Мы надеемся, что стороны будут работать над деэскалацией и стремиться к политическому урегулированию".

Трамп неоднократно заявлял, что положить конец войне между Россией и Украиной в первые 24 часа своего президентства. Теперь администрация заявляет, что сделает это в течение первых 100 дней.

Никаких мирных переговоров не проводилось с первых месяцев войны, который теперь приближается к третьей годовщине. Предшественник Трампа Джо Байден предоставлял помощь Киеву и не имел прямых контактов с Путиным после вторжения России.

Запад неоднократно призывал Китай использовать свои тесные отношения с Россией, чтобы помочь положить конец войне. Пекин заявил, что не является стороной кризиса, но последовательно продвигает мирные переговоры на своих условиях.

В мирном плане прошлого года Китай совместно с Бразилией предложил провести международную мирную конференцию "в надлежащее время" и призвал к равноправному участию в ней как Украины, так и России.