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Китай заборонив будувати супер-хмарочоси

Автор: Дмитро Левицький

Китай запровадив заборону на будівництво хмарочосів висотою понад 500 метрів. Крім того, хмарочоси, висота яких буде перевищувати 250 метрів, повинні мати суворі обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету South China Morning Post.

Згідно з новими правилами, проекти супер-хмарочосів тепер не будуть затверджуватися китайською владою, а будівлі висотою понад 100 метрів повинні суворо відповідати масштабу та можливостям пожежогасіння.

Національна комісія з розвитку та реформ Китаю ввела такі обмеження через два місяці після того, як з незрозумілих причин почав розгойдуватися 72-поверховий хмарочос

Відео розгойдування хмарочоса

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