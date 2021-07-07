Китай заборонив будувати супер-хмарочоси

Китай запровадив заборону на будівництво хмарочосів висотою понад 500 метрів. Крім того, хмарочоси, висота яких буде перевищувати 250 метрів, повинні мати суворі обмеження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету South China Morning Post.
Згідно з новими правилами, проекти супер-хмарочосів тепер не будуть затверджуватися китайською владою, а будівлі висотою понад 100 метрів повинні суворо відповідати масштабу та можливостям пожежогасіння.
Національна комісія з розвитку та реформ Китаю ввела такі обмеження через два місяці після того, як з незрозумілих причин почав розгойдуватися 72-поверховий хмарочос
Відео розгойдування хмарочоса