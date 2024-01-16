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Китай закупает микросхемы Nvidia в обход санкций США, - Reuters

Фото: Китай закупает микросхемы Nvidia в обход санкций США (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Китайские военные, государственные научно-исследовательские институты искусственного интеллекта и университеты продолжают закупать полупроводники Nvidia A100 и H100, которые США запретили для экспорта в Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, продажи в большинстве своем неизвестными китайскими поставщиками подчеркивают трудности, с которыми сталкиваются США, несмотря на свои запреты, которые цели полностью перекрыть доступ Китая к передовым американским чипам, которые могли бы способствовать прорыву в области искусственного интеллекта и сложных компьютеров для своих. военных.

Покупка или продажа высококлассных американских чипов не незаконна в Китае, и общедоступные тендерные документы показывают, что десятки китайских компаний купили и получили полупроводники Nvidia с момента введения ограничений.

К ним относятся чипы A100 и более мощный чип H100, экспорт которых в Китай и Гонконг был запрещен в сентябре 2022 года, а также более слабые чипы A800 и H800, которые Nvidia тогда разработала для китайского рынка, но также запрещены в октябре прошлого года.

Издание отмечает, что постоянный спрос на запрещенные чипы Nvidia и доступ к ним также подчеркивает отсутствие хороших альтернатив для китайских фирм, несмотря на зарождение конкурентных продуктов от Huawei и других. До запрета Nvidia занимала 90% китайского рынка микросхем для искусственного интеллекта.

Среди покупателей были элитные университеты, а также две организации, на которые распространяются экспортные ограничения США - Харбинский технологический институт и Университет электронной науки и техники Китая, обвиненные в причастности к военным делам или в связях с военным ведомством, что противоречит национальным интересам США.

Первый приобрел шесть чипов Nvidia A100 в мае для обучения модели ИИ. Вторая компания приобрела один A100 в декабре 2022 года. Его предназначение не было идентифицировано.

При этом ни Nvidia, ни одобренные компанией ритейлеры не находились среди определенных поставщиков. 

Однако после введения ограничений в США возник подпольный рынок таких чипов в Китае. Китайские поставщики ранее заявляли, что они скупают избыточные запасы, которые попадают на рынок после того, как Nvidia отгружает крупные партии крупным американским фирмам или импортируют через компании, зарегистрированные в таких странах, как Индия, Тайвань и Сингапур.

Reuters обратилось за комментариями к 10 поставщикам, перечисленным в тендерной документации, - ни один из них не ответил.

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