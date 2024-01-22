Китай закупил рекордный объем российской нефти в обход санкций, - Reuters

По данным китайской таможни, в прошлом году Россия поставила в Китай рекордные 107,02 млн тонн сырой нефти, что эквивалентно 2,14 млн баррелей в сутки, что намного больше, чем у других крупных экспортеров нефти, таких как Саудовская Аравия и Ирак.

Импорт из Саудовской Аравии, ранее являвшейся крупнейшим поставщиком Китая, упал на 1,8% до 85,96 млн тонн, поскольку ближневосточный нефтяной гигант уступил долю рынка в пользу более дешевой российской нефти.

Российская сырая нефть, которую избегали многие международные покупатели после западных санкций из-за вторжения Кремля в Украину в 2022 году, большую часть прошлого года торговалась со значительными скидками по сравнению с международными базовыми ценами на фоне принятого Западом ценового ограничения.

Растущий спрос со стороны китайских и индийских нефтеперерабатывающих предприятий на нефть со скидкой привел к росту цен на российскую нефть ESPO в 2023 году. Стоимость превысила верхний предел цены "Большой семерки" в 60 долларов за баррель, введенный в декабре 2022 года, поскольку начали использоваться альтернативные варианты доставки и страхования для обхода санкций.

В то же время Саудовская Аравия с июля подняла цены на свой фирменный сорт Arab Light, что подтолкнуло некоторых нефтепереработчиков искать более дешевые поставки.

Чтобы поддержать цены, Саудовская Аравия и Россия, два из трех крупнейших производителей нефти в мире, объявили в прошлом году о сокращении добычи и экспорта. Саудовская Аравия продлевает сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки в этом квартале, в то время как Россия заявила, что увеличит сокращение экспорта в этом году до 500 тысяч баррелей в сутки с 300 тысяч баррелей в сутки.

Обход Китаем санкций

Китайские нефтеперерабатывающие заводы используют посредников для транспортировки и страхования российской нефти, чтобы избежать западных санкций.

Покупатели также используют воды у берегов Малайзии в качестве перевалочного пункта для подпадающих под санкции грузов из Ирана и Венесуэлы. Импорт, помеченный как происходящий из Малайзии, в прошлом году вырос на 53,7%.

Поставки в Китай из США в прошлом году выросли на 81,1%, несмотря на геополитическую напряженность между Пекином и Вашингтоном, поскольку добыча нефти в США выросла.

Общий импорт сырой нефти в Китай в 2023 году вырос до рекордных 563,99 млн тонн, что эквивалентно 11,28 млн баррелей в сутки.