Китай виступив за переговори між Україною і Росією на тлі обстрілів ЗАЕС
У Китаї підтримали початок діалогу між Україною і Росією на тлі постійних обстрілів окупантами Запорізької АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява постійного представника Китаю при ООН Чжана Цзюня.
"Звичайно, важливо закінчити кризу (навколо ЗАЕС - ред.) якомога швидше. Ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на припинення кризи і на те, щоб сьогодні сторони (конфлікту - ред.) за стіл переговорів і знайшли рішення", - заявив Цзюнь.
Він також зазначив, що сподівається на можливий візит генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі на Запорізьку АЕС, щоб отримати більш детальну інформацію про ситуацію навколо станції.
Нагадаємо, у четвер, 11 серпня, росіяни вчетверте обстріляли територію Запорізької АЕС.
Також ми писали, що Сполучені Штати Америки (США) підтримували ідею про демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС.
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