ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Китай висловив протест США через санкції китайським компаніям

Новини » В світі     26.12.2019 - 10:52
Китай висловив протест США через санкції китайським компаніям
Ілюстративне фото (GettyImages)

Оборонний бюджет США містить санкції проти китайських компаній

Китай висловив протест Сполученим Штатам у зв'язку з обмеженням прав китайських компаній, які закладені в раніше затверджений оборонний бюджет США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як відзначили в Міністерстві комерції Китаю, оборонний бюджет США посилює санкції щодо компаній китайських компаній.

"Ми звернули увагу, що в тексті вже прийнятого оборонного бюджету США на 2020 рік міститься безліч пунктів, що порушують інтереси китайських підприємств. Ми висловлюємо у зв'язку з цим рішучий протест. Американська сторона на державному рівні грубо втручається в регулярну комерційну діяльність наших підприємств", - повідомили в Міністерстві комерції Китаю.

У Китаї заявили, що оборонний бюджет порушує правила рівноправній вільної торгівлі, а також закликали США створити умови для нормальної діяльності китайських підприємств.

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США на 2020 рік, який становить 738 млрд доларів. Оборонний бюджет, зокрема, включає в себе виділення 300 млн доларів військової допомоги Україні, а також санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Також повідомлялося, що 13 грудня США і Китай погодили першу частину торгової угоди, яка включає реформи економічного і торгового режиму Китаю в галузях інтелектуальної власності, трансферу технологій, сільського господарства і фінансових послуг. За словами Трампа, офіційне підписання угоди між США і Китаєм відбудеться найближчим часом.

США відправили Корейському півострову чотири розвідувальних літаки Конгресмени США знайшли спосіб послабити позиції Росії в Середземномор'ї
Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайпротестторговля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся