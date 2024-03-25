Китай представляет собой "вызов, определяющий эпоху", - Сунак

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

"Мы очень четко понимаем, что ситуация сейчас такова, что Китай ведет себя все более напористо за границей и авторитарно дома, и это представляет собой вызов, определяющий эпоху, а также величайшую государственную угрозу нашей экономической безопасности. Поэтому правильно, что мы принимаем меры по защите себя, что мы и делаем", - заявил он.

При этом Сунак не стал говорить о том, что его заместитель Оливер Дауден должен сделать заявление о хакерских атаках.

"Когда речь идет о киберпространстве, у нас есть Национальный центр кибербезопасности, который является мировым лидером. Действительно, когда я бываю в разных странах мира, другие лидеры хотят учиться и разговаривать с нами, потому что они считают, что наши возможности в этой стране очень сильны", - подчеркнул он.

Причастность Китая к кибератакам

Вице-премьер-министр Великобритании Оливер Доуден недавно заявил парламенту, что Китай стоит за серией кибератак на британских политиков.

В прошлом году британский парламентский комитет предупредил, что подход Британии к угрозе нацбезопасности, которую представляет Китай, является "полностью неадекватным" со слишком большим акцентом на краткосрочных экономических выгодах, а не на долгосрочных рисках.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.