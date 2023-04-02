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Китай вывел спутник на орбиту с помощью новой ракеты

Фото: Китай вывел спутник на орбиту (twitter.com XHNews)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 2 апреля, Китай с помощью новой ракеты-носителя вывел спутник на орбиту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

По данным издания, Китай осуществил первый запуск ракеты-носителя "TL-2 Y1", доставившей на околоземную орбиту спутник. Ракета-носитель со спутником стартовала с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

"Доставленный на орбиту спутник будет преимущественно использоваться в экспериментах по получению изображений с помощью дистанционного зондирования и других технических проверок", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что во время первого полета была проверена общая программа ракеты и координация между ее системами.

Напомним, недавно компания OneWeb запустила последнюю партию спутников для создания глобального Интернета.

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